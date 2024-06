Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw

Altenburg (ots)

Schmölln: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 09.06.2024 gegen 15:00 Uhr in Altkirchen in der Schmöllner Straße. Ein 24-jähriger Fahrradfahrer verlor beim Abbiegen die Kontrolle über sein Zweirad, kollidierte auf der Kreuzung zum Freibad mit einem wartenden Pkw und stürzte anschließend auf die Motorhaube sowie den Asphalt. Bei dem Zusammenprall wurde der Fahrradfahrer erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrradfahrer mit einem Alkoholwert von 1,78 Promille unterwegs war. (CS)

