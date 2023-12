Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2023.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in ein Gewerbeobjekt ein.

Salzgitter, Heerte, Heerter Straße, 06.12.2023, 22:30 Uhr-07.12.2023, 00:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Haupteingangstür des Gebäudekomplexes ein und verschaffte sich auf diese Weise den Zutritt in das Objekt. Hier wurden zahlreiche Räume nach Wertsachen durchsucht. Zudem wirkten die Täter gewaltsam auf einen Tresor ein. Die Polizei ermittelt, ob die Täterschaft Beute gemacht hatte. Der bisherige Schaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Thiede unter der Telefonnummer 05341 941730 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell