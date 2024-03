Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 24.03.2024

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein ++

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, ereignete sich an der Niederhörner Hellmer in Elsfleth ein Verkehrsunfall, für den ein 17jähriger Elsflether ohne Führerschein, dafür aber unter Alkoholeinfluss (1,56 Promille) stehend, verantwortlich war. Der Minderjährige benutzte für seine folgenreiche "Spritztour" einen nicht zugelassenen Volvo, mit dem er die Hellmer befuhr und auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam. Er kam in einem wasserführenden Graben zum Stehen, blieb bei dem Unfall aber zum Glück unverletzt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beträgt nach erster Schätzung etwa 800 Euro.

Es wurden diverse Straftatbestände erfüllt und dementsprechend mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer eingeleitet.

