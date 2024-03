Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 24.03.2024

++ Verkehrsunfall zwischen Traktorgespann und Pkw ++

Beckeln. Am Samstag, den 23.03.2024, um 15:18 Uhr ist es in Beckeln zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 17jähriger Fahrer eines Traktors mit Güllefassanhänger aus Bassum hat - von Holzhausen kommend - die Bassumer Straße in Richtung Brammer überquert. Dabei hat er einen von rechts kommenden 23jährigen Transporterfahrer aus Sulingen übersehen und es ist zum Zusammenstoß gekommen. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstehen Sachschäden, wobei es sich bei dem Transporter um einen Totalschaden handeln dürfte. Der Gesamtschaden wird auf 30.000,- EUR geschätzt.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person ++

Dötlingen. Am Samstag, den 23.03.2024, um 15:25 Uhr ist es auf der Iserloyer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Eine 18jährige Fahrerin eines Nissan aus Prinzhöfte befuhr die Iserloyer Straße - aus Aschenstedt kommend - in Richtung Iserloy, als sie alleinbeteiligt auf regennasser Fahrbahn ausgangs einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich, kollidierte dabei mit einem Telegraphenmast und kam letztlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2.500,- EUR geschätzt.

