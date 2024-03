Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Dötlingen mit schwerverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 23.03.2024, ist es gegen 17:50 Uhr in Dötlingen auf dem Stedinger Weg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18jähriger Oldenburger befährt dabei mit dem Pkw den Stedinger Weg von Brettorf kommend in Richtung Iserloy. Kurz vor der Iserloyer Straße kommt der Pkw auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert frontal mit einem Baum, wodurch das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert wird und zum Stillstand kommt. Der Fahrer wird durch den Unfall schwer verletzt und muss durch Kräfte der alarmierten Feuerwehren aus Neerstedt und Brettorf aus dem Fahrzeug befreit werden, bevor er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wird. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell