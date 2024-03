Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Unfallverursacher in Nordenham unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 22.03.2024, kam es gegen 10:30 Uhr im Kreuzungsbereich Schulstraße/Herbertstraße in Nordenham, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei befuhr ein 23-jähriger Bremer mit dem Pkw die Schulstraße in Richtung Bahnhof und missachtete an der Kreuzung zur Herbertstraße die von rechts kommende, vorfahrtberechtigte 61-Jährige aus Nordenham mit ihrem Pkw. Hierdurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Pkw. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt während der an den Pkw entstandene Sachschaden auf insgesamt 7500 Euro geschätzt wird. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ergaben sich bei dem Bremer Anhaltspunkte für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung. Der Verdacht wurde durch einen positiv verlaufenden Vortest erhärtet, weshalb eine Blutentnahme zum zweifelsfreien Nachweis folgte. Den Bremer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

