Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240126.3 Hochdonn: Brandstiftung an Fahrzeug

Hochdonn (ots)

In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter in Hochdonn versucht, ein Fahrzeug in Brand zu setzten. Das Vorhaben misslang, es entstand jedoch ein Schaden an dem Wagen.

Gegen 0.15 Uhr nahmen Zeugen durch ein Fenster ihres Hauses einen Feuerschein an einem Auto wahr, das in einem Carport in der Hauptstraße stand. Bei einer genaueren Nachschau war das Feuer bereits aus, ein kleinerer Schaden in Höhe von etwa tausend Euro war jedoch entstanden.

Hinweise auf den Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell