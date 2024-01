POL-IZ: 240125.4 Ostrohe: Geschädigter nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht!

Heide (ots) - In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Heide versucht, in ein geparktes Fahrzeug einzusteigen. Der Geschädigte erwischte die Diebe und schlug sie in die Flucht. Eine Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Kurz vor 01.00 Uhr bemerkte ein Zeuge zwei Personen, die sich an einem Sprinter, der im Scharhörnweg stand, zu schaffen machten. Er informierte ...

