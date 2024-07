Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

St. Ingbert (ots)

Am 21.07.2024 ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Richard-Wagner-Straße in St. Ingbert. Am Ende der Straße kurz vor der Einmündung in die Beethovenstraße parkte der 30-jährige Geschädigte mit seinem Seat-Leon. Entgegen der Fahrtrichtung kam eine weibliche Fahrerin, mit ihrem weißen Peugeot 208 mit Saarbrücker Kreiskennzeichen aus der Beethovenstraße und bog, ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung, in die Richard-Wagner-Straße ab. Beim Abbiegevorgang kollidiert die Fahrerin mit dem geparkten Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss entfernt diese sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Angaben zu ihren Personalien oder der Art ihrer Verkehrsbeteiligung zu machen. Es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Zeugen die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell