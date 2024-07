Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeug mit Streifenwagen kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei leicht Verletzte sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Samstag (13.07.2024) in der Steiermärker Straße zwischen einem Streifenfahrzug und einem Pkw VW. Eine 31-jährige Polizeibeamtin war gegen 9.00 Uhr mit Sondersignalen auf der Leobener Straße unterwegs und wollte nach links in die Steiermärker Straße Richtung Weilimdorf abbiegen. Hierzu tastete sie sich bei Rotlicht mit dem Streifenfahrzug in den Kreuzungsbereich ein. Dabei kollidierte sie mit dem von rechts kommenden weißen VW eines 41-Jährigen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 071189904100 zu melden.

