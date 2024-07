Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitente Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (13.07.2024) eine 60 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, aus einem Schuhgeschäft an der Wildunger Straße Schuhe im Wert von zirka 60 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Die Frau wollte das Geschäft gegen 14.00 Uhr verlassen und löste hierbei den Alarm aus. Als ein 26-jähriger Mitarbeiter sie hierauf festhalten wollte, setzte sie sich zu Wehr, indem sie nach ihm schlug und am Arm kratzte. Erst mithilfe eines Sicherheitsdienstmitarbeiters konnte sie an die Polizei übergeben werden. Bei der Durchsuchung ihrer Taschen konnte neben den Schuhen noch weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften aufgefunden werden. Die 60-jährige Deutsche wurde am Sonntag (14.07.2024) dem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ.

