Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Parker geprallt und überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Eine schwer verletzte Pkw-Lenkerin und rund 100.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (12.07.2024) gegen 20.20 Uhr in der Schmidener Straße ereignet hat. Die 45 Jahre alte Lenkerin eines Mercedes GLE bog von der Thornerstraße nach links in die Schmidener Straße ab. Dabei kam sie zu weit an den rechten Fahrbahnrand, wo sie einen geparkten Pkw leicht streifte. Ein zweiter geparkter Wagen, ein Audi S5, wurde ebenfalls touchiert und durch die Wucht auf einen dritten Parker geschoben. Insbesondere der Audi wurde dabei ebenfalls stark beschädigt. Die verletzte Fahrerin wurde von Passanten aus ihrem auf dem Dach liegenden Fahrzeug gezogen. Nach Erstversorgung durch alarmierte Rettungskräfte und einen Notarzt wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Stadtbahnverkehr bis 21.15 Uhr unterbrochen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 mit der Verkehrspolizei in Verbindung zu setzen.

