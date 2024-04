Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Heuballen brennen + Unbekannten attackiert/ Polizei sucht Zeugen und Geschädigten + Kabeldiebe am Werk + in Uni-Gebäude eingestiegen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain-Schönbach: Heuballen brennen

Gestern Abend (15.04.2024), gegen 21:30 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Heuballenbrand in Schönbach alarmiert. In der Feldgemarkung "Auf dem Stück", die in der Verlängerung der Straße "Am Heydwolf" zu erreichen ist, standen rund 50 Heuballen in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird mit rund 2.500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise: Wem sind zwischen 20:00 Uhr und 21:25 Uhr Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Feldgemarkung, westlich von Schönbach, aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Unbekannten attackiert / Polizei sucht Zeugen und Geschädigten

Zeugen meldeten am Sonntagabend (14.04.2024), gegen 18:10 Uhr eine Schlägerei im Rollwiesenweg. Offenbar waren mehrere Personen gegenüber der Bäckerei in eine massive körperliche Auseinandersetzung geraten. Vier Unbekannte hatten einen Mann attackiert und zu Boden gebracht. Im Anschluss schlugen sie auf den am Boden liegenden ein. Die Vier stiegen sodann in einen Mercedes und flüchteten. Der am Boden liegende Mann rappelte sich auf und ging fußläufig in Richtung der Cappeler Straße / Stadtmitte. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Einer der Unbekannten hatte eine Halbglatze und war bekleidet mit schwarzer Hose und weißen Pullover. Die drei weiteren Schläger wurden von Zeugen mit schwarzer Kleidung und südländischer Erscheinung beschrieben. Wer kann Hinweise zu diesen Personen geben? Weiterhin sucht die Polizei nach dem attackierten Unbekannten, der offenbar ebenfalls schwarz gekleidet war und ein südländisches Erscheinungsbild hatte. Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060)

Marburg-Cappel- Kabeldiebe am Werk

Am vergangenen Wochenende waren Kabeldiebe in der Straße "Zu den Sandbeeten" am Werk. Sie brachen das Vorhängeschloss eines Verteilerkastens der Baustelle auf und trennten das Zuleitungskabel im Kasten ab. Im Anschluss stahlen sie das Versorgungsstromkabel, welches vom Verteilerkasten bis zur Versorgertravostation in der Straße "Zu den Sandbeeten" an der Ecke "Linsenweg" führte. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.000 Euro. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Samstag (13.04.2024) und Montagmorgen (15.04.2024), 07:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg- in Uni-Gebäude eingestiegen

Auf Festplatten hatten Diebe bei ihrem Einstieg in das IT-Gebäude der Uni in der Straße "Renthof" abgesehen. Durch ein Fenster kletterten die Einbrecher vermutlich in das Gebäude. Im Inneren brachen sie Türen auf, um in die verschiedenen Räumlichkeiten zu gelangen. Dort stahlen sie ein Etikettiergerät und mehrere dutzend Festplatten. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Wem sind zwischen 14:00 Uhr am Freitag (12.04.2024) und 10:30 Uhr am Montag (15.04.2024) verdächtige Personen im Bereich des Uni-Gebäudes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Polizeistation Marburg zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell