POL-MR: Roadpol - Speedmarathon 2024 / Polizei gibt Blitzstellen bekannt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Rauschenberg- Unfall fordert einen Verletzten und 43.000 Euro Sachschaden Freitagnachmittag (12.04.2024) fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel auf der L3073 von Wohra kommend in Richtung Ernsthausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er, gegen 16:05 Uhr, in Höhe Rauschenberg in den ...

mehr