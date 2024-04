Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfall fordert einen Verletzten und 43.000 Euro Sachschaden + Pflanzenschutzmittel geklaut + mit Promille hinters Steuer gesetzt + Verkehrsdienst kontrolliert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg- Unfall fordert einen Verletzten und 43.000 Euro Sachschaden

Freitagnachmittag (12.04.2024) fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Opel auf der L3073 von Wohra kommend in Richtung Ernsthausen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er, gegen 16:05 Uhr, in Höhe Rauschenberg in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Tesla eines 44-Jährigen. Der 23-Jähriger wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Tesla-Fahrer blieb unverletzt. Sowohl der schwarze Opel Astra, als auch der graue Tesla Model Y haben nur noch Schrottwert. Beide mussten abgeschleppt werden. Zur Rekonstruktion der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die L3073 war bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt.

Stadtallendorf- Pflanzenschutzmittel geklaut

Unbekannte stahlen am Wochenende zwei Pflanzenschutzmittel aus einer Lagerhalle. Zwischen 17:00 Uhr am Freitag (12.04.2024) und 08:00 Uhr am Samstag (13.04.2024) begaben sich die Diebe auf das Gelände in der Straße "Im Froschwasser". Sie sägten die Gebäuderückseite der aus Wellblech bestehenden Lagerhalle auf und stahlen aus dieser zwei Paletten mit Pflanzenschutzmittel. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Polizei geht davon aus, dass zum Abtransport ein sprinterähnliches Fahrzeug benutzt wurde. Wer hat ein solches im Bereich der Straße "Am Froschwasser" gesehen? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060) zu kontaktieren.

Münchhausen: mit Promille hinters Steuer gesetzt

In der Nacht zu Sonntag (14.04.2024) erwischte es einen 31-jährigen Audi-Fahrer. Der Mann hatte sich gegen 01:50 Uhr hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt und war losgefahren. In der Straße "Am Sportplatz" kontrollierten Marburger Polizisten den offensichtlich betrunkenen Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über 3,5 Promille. Der 31-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Biedenkopf-Eifa: Verkehrsdienst kontrolliert

Am Samstag (13.04.2024) kontrollierten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopft auf der B 253 in Eifa an der Einmündung zur Sackpfeife. Ihr Hauptaugenmerk lag hierbei auf Krafträdern. Zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr hielten die Ordnungshüter 33 Motorräder an. Aufgrund verschiedener Umbauten war bei drei Krädern die Betriebserlaubnis erloschen. Die Zulassungsbescheinigungen wurden sichergestellt und werden nun den entsprechenden Zulassungsstellen übersandt. Die Weiterfahrt untersagten die Ordnungshüter. Mit einem Handlasermessgerät erfolgten zudem Geschwindigkeitsmessungen. Insgesamt überschritten 22 Fahrer (Auto und Motorräder) die zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Trauriger Spitzenreiter des Tages war ein Motorradfahrer, der mit seiner KTM mit einer Geschwindigkeit von 156 km/h nach Toleranzabzug in die Messstelle raste. Er muss nun mit einer Geldbuße von 480 Euro, 2 Punkten im Fahrerlaubnisregister und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Marburg: beim Rangieren beschädigt

Offenbar beim Rangieren beschädigte ein bislang Unbekannter am vergangenen Donnerstag (11.04.2024) einen auf dem Parkplatz des Georg-Gassmann-Stadions abgestellten Ford. Der weiße Fiesta stand zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. In diesem Zeitraum stieß der Unbekannte gegen die Fahrerseite des Fords und hinterließ einen 2.000 Euro teuren Schaden an der Tür und dem linken Frontkotflügel. Die Polizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem vermutlich roten Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg: (Telefonnummer 06421/4060).

Breidenbach: Parkrempler

Zwischen 08:30 Uhr und 13:00 Uhr stieß ein Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen weißen A3 und beschädigte den Audi an der hinteren linken Fahrertür. Die Reparatur des Schadens wird rund 700 Euro kosten. Zeugen, die den Unfall am Mittwoch (10.04.2024) in der Hauptstraße auf den Parkplätzen der VR-Bank mitbekommen haben, werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

