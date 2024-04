POL-MR: ROADPOL - Speedmarathon am 19.04.2024 / Hessische Polizei und Kommunen im Einsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Marburg-Biedenkopf (ots) - Wetter-Todenhausen - an Eingangstür gehebelt Zwischen 12:00 Uhr am Dienstag (09.04.2024) und 15:00 Uhr am Mittwoch (10.04.2024) versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen stand, so dass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Schaden ...

mehr