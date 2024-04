Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: an Eingangstür gehebelt + BMW beschädigt + versuchter Raub

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Wetter-Todenhausen - an Eingangstür gehebelt

Zwischen 12:00 Uhr am Dienstag (09.04.2024) und 15:00 Uhr am Mittwoch (10.04.2024) versuchten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Versuchen stand, so dass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen und flüchteten. Der Schaden an der Tür wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Rauschenberg: BMW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter "Am Galgenberg" einen auf dem Grundstück des Pflegeheims "Lebenshilfewerk" geparkten BMW an der vorderen rechten Stoßstange. Die Reparatur wird rund 2.000 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete. Zeugen, die den Unfall zwischen dem 27.03.2024, 14:15 Uhr und dem 29.03.2024, 21:15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter Tel: (06428) 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- versuchter Raub / Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dienstagabend (09.04.2024) war ein 14-Jähriger zu Fuß in der Marburger Innenstadt unterwegs. Gegen 19:00 Uhr ging er aus dem Seitenausgang des Schlossberg Center in Richtung Schlossberg. Sein Weg führte ihn in die Seitengasse, die zum Seminargebäude führt. Plötzlich kamen drei Jugendliche auf ihn zu. Einer aus der Gruppe sprach den Jungen an und fragte nach Geld. Im weiteren Verlauf bedrängten die drei Unbekannten den 14-Jährigen, umzingelten ihn, suchten in seinen Taschen offensichtlich nach Bargeld und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Als sie kein Bargeld fanden, rannten die Täter in Richtung des Schlossbergcenters davon. Der 14-Jährige musste sich verletzt in ärztliche Behandlung geben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Raubs und gefährlicher Körperverletzung. In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler um Hinweise: - Wer kann Hinweise zu den drei bislang unbekannten Jugendlichen geben? Der Erste soll 165 - 170 cm groß sein. Er hatte schwarze, glänzende, kurze Haare, die zur Seite gekämmt waren. Er trug eine sehr auffällig grellgelbe Jacke, an deren Ärmel eventuell schwarze Streifen gewesen sein sollen und eine lange Hose. Der zweite Täter soll größer als 170 cm gewesen sein und hatte schwarz-bräunliche, nach vorne "fluffig-lockige" Haare. Er war komplett schwarz gekleidet. Zur dritten Person ist keine Beschreibung bekannt. -Wer hat den Überfall auf den 14-Jährigen in der Straße "Am Plan" mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell