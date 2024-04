POL-MR: Graffiti gesprüht + mit über 2,6 Promille hinters Steuer gesetzt

Marburg-Biedenkopf (ots) - Stadtallendorf- Unbekannter will in Wohnung einsteigen Durch das Bellen und Knurren ihres aufmerksamen Hundes wurde eine Frau in der vergangenen Nacht (09.04.2024) geweckt und verhinderte so vermutlich einen Einbruch in ihre Wohnung. Gegen 00:35 Uhr hatte der Hund angeschlagen. Die Frau ...

mehr