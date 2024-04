Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hakenkreuze gesprüht + Unfallflucht in der Hainstraße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf-Breidenstein: Hakenkreuze gesprüht

Unbekannte haben in der Elsbachstraße einen grauen Peugeot mit Farbe beschmiert. Zwischen Mittwochabend (10.04.2024), 21:30 Uhr und Donnerstagmorgen (11.04.2024), 08:45 Uhr, sprühten die Vandalen mit goldener Farbe zwei Hakenkreuze auf die hintere Tür der Beifahrerseite und einen Farbklecks auf die Kofferraumklappe des 206 SW. Die Polizei beziffert den Schaden mit 500 Euro. Hinweise zu den Verursachern erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Biedenkopf- Unfallflucht in der Hainstraße

Am Dienstag (09.04.2024) beschädigte ein Unbekannter einen in der Hainstraße abgestellten VW. Der Transporter stand zwischen 14:10 Uhr und 14:25 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 22. In diesem Zeitraum beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Transporters. Die Polizei beziffert den Schaden mit 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter Tel: (06461) 9295-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell