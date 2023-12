LPI-G: Geschwindigkeit kontrolliert

Greiz (ots) - Greiz. In der Zeit zwischen dem 05.12.2023 und dem 06.12.2023 wurde durch unbekannte Täter das Holztor der Stadtkirche Greiz am Kirchplatz gewaltsam beschädigt. Vermutlich traten die oder der unbekannte Täter gegen das Holztor, so dass Teile davon herausbrachen. Insgesamt dürfte der Sachschaden im unteren 4-stelligen Bereich liegen. Die Polizei Greiz bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bezugsnummer 0318516/2023. Rückfragen bitte an: ...

