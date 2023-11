Polizei Hamburg

POL-HH: 231116-1. Vollstreckung eines Haftbefehls nach zwei bewaffneten Raubdelikten in Hamburg-Stellingen und -Fuhlsbüttel am Neujahrstag

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 01.01.2023, 20:50 Uhr

b) 01.01.2023, 23:00 Uhr Tatorte: a) Hamburg-Stellingen, Kieler Straße b) Hamburg-Fuhlsbüttel, Langenhorner Chaussee

Ermittler des für die Region Eimsbüttel zuständigen Raubdezernats (LKA 134) haben gestern nach intensiven Ermittlungen in Zusammenarbeit mit Beamten der Personen- und Zielfahndung (LKA 23) einen Haftbefehl gegen einen 26-jährigen Deutschen vollstreckt. Der Mann steht im Verdacht, am Neujahrsabend einen 28-Jährigen in einer Stellinger- und eine 30-Jährige in einer Fuhlsbüttler Wohnung überfallen zu haben.

Bereits im Februar hatten die Kriminalbeamten in diesem Zusammenhang einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und einem Haftrichter zugeführt (s. PM 230210-4.).

Die sich daran anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der Mann sich offenbar als Fahrer des Tat- bzw. Fluchtfahrzeugs für einen bis dahin unbekannten Haupttäter an der Tat beteiligt hatte. Im weiteren Verlauf konnten die Ermittler den 26-Jährigen als mutmaßlichen Haupttäter identifizieren.

Die beiden Männer sind weiterhin verdächtig, nur wenige Stunden nach dem ersten Raubdelikt auf gleiche Art und Weise eine Frau in Fuhlsbüttel überfallen zu haben. Der Ältere verabredete sich erneut für die Inanspruchnahme sexueller Dienstleistungen mit seinem späteren Opfer. Nachdem er die Leistungen beansprucht hatte, bedrohte er die 30-Jährige mit einer Schusswaffe und entwendete ihr Handy samt Ladegerät. Anschließend flüchtete er, mutmaßlich in dem von seinem jüngeren Mittäter gefahrenen Fluchtwagen, in unbekannte Richtung.

Mitte April vollstreckten die Beamten einen durch die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht erwirkten Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des mutmaßlichen Haupttäters in Hamburg-St. Pauli. Aufgrund dort aufgefundener Beweismittel und schließlich auch der Identifizierung seiner DNA am Fuhlsbüttler Tatort erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg einen Haftbefehl gegen den 26-Jährigen, der gestern Nachmittag in Billstedt vollstreckt wurde.

Der 25-jährige mutmaßliche Mittäter, der im Februar einem Haftrichter zugeführt worden war, wurde zwischenzeitlich unter Auflagen aus der Haft entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

