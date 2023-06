Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Drei Tatverdächtige von Polizeihubschrauber entdeckt.

Freiburg (ots)

Ihringen-Wasenweiler - Am Sonntag 25.06.2023 gegen 02:30 Uhr teilten zwei Anrufer unabhängig voneinander der Polizei mit, dass sich auf deren Grundstück in der Neumattenstraße sowie in der Hauptstraße zwei Männer herumgetrieben hätten und bei Erkennen weggelaufen seien. Da sich ein Polizeihubschrauber in der Nähe befand, wurde dieser zusätzlich zur Überprüfung der Örtlichkeiten eingesetzt. Tatsächlich konnten aus der Luft drei Männer, auf welche die Beschreibungen passten, im Bereich der Straße "Rebsteige" fußläufig festgestellt werden. Diesen wurde durch zwei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Breisach die vorläufige Festnahme erklärt. Die Ermittlungen zu einer etwaigen Tatbeteiligung führt das Polizeirevier Breisach. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer auf freien Fuß gesetzt.

