POL-HH: 231115-4. Eine Zuführung nach versuchtem Straßenraub in Hamburg-Harvestehude

Tatzeit: 14.11.2023, 18:29 Uhr

Tatort: Hamburg-Harvestehude, St. Benedictstraße

Zivilfahnder haben gestern am frühen Abend im Hamburger Stadtteil Harvestehude einen 27-Jährigen festgenommen, nachdem er mutmaßlich versucht hatte, eine Frau auszurauben.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates der Region Eimsbüttel (LKA 134) zufolge hatte der tatverdächtige Deutsche sich einer 56-Jährigen in der St. Benedictstraße von hinten genähert und versucht, der Frau ihre Handtasche zu entreißen. Nachdem sich die Geschädigte erheblich gewehrt und laut um Hilfe gerufen hatte, flüchtete der Mann ohne Raubgut. In der Nähe befindliche Zivilfahnder des Polizeikommissariats 17 bemerkten die Situation, folgten dem mutmaßlichen Täter und nahmen diesen in Tatortnähe vorläufig fest. Der Mann leistete hierbei Widerstand, sodass zwei Polizisten leicht verletzt wurden.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die ersten Ermittlungen und führten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zu. Dort muss er sich heute vor einem Haftrichter verantworten.

Das LKA 134 hat heute Morgen die noch andauernden Ermittlungen übernommen.

