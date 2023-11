Polizei Hamburg

POL-HH: 231115-3. Ermittlungserfolg nach Haus- und Wohnungsdiebstahlsserie

Hamburg (ots)

Zeit: 07.07.2023 bis 08.09.2023

Ort: Hamburg, Niedersachsen und Hessen, Tathäufung im Stadtteil Billstedt und im Bezirk Harburg

Ermittler des Landeskriminalamtes 182 (LKA 182) haben eine Diebstahlsserie aufgeklärt. Zwei Tatverdächtige wurden ermittelt und Haftbefehle erwirkt. Einer von ihnen wurde letzte Woche in Passau verhaftet.

Seit Anfang Juni war es zu mindestens 17 überregionalen Haus- und Wohnungsdiebstahlsdelikten gekommen. Neun Tatorte liegen in den Stadtteilen Billstedt, Hausbruch, Neugraben-Fischbek, Heimfeld und Wilhelmsburg. Weitere sieben Tatorte liegen in Niedersachsen und einer in Hessen. Die Täter nutzten sich bietende Tatgelegenheiten, wie offenstehende Zugangstüren oder in Kippstellung befindliche Fenster, um die Tatobjekte - trotz Anwesenheit der Geschädigten - nach Wertsachen zu durchsuchen. Insbesondere nutzten die Täter Zeiten, in denen sich die Geschädigten bei sonnigem Wetter im Garten aufhielten. Sofern die Kriminellen Kontakt zu den Bewohnern hatten, baten sie um etwas zu trinken und verließen die Grundstücke.

Umfangreiche Ermittlungen führten die Ermittler auf die Fährte von zwei 19- und 21-jährigen Rumänen. Sie stehen im Verdacht für die 17 Taten verantwortlich zu sein. Die Serie gilt damit als aufgeklärt. Über die Hamburger Staatsanwaltschaft wurden entsprechende Haftbefehle erwirkt. Der 21-Jährige konnte mittlerweile in Passau verhaftet werden.

Die Ermittlungen, insbesondere ob die Tatverdächtigen für weitere Taten verantwortlich sind, dauern an.

Ah.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell