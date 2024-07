Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit 2 Schwerverletzten in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 11.07.2024 ereignete sich gegen 14:15 Uhr in der Südstraße in St. Ingbert ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 56 jähriger Mann aus Saarbrücken befuhr mit seinem Kühltransporter die Südstraße in Richtung Ensheimer Straße. Zwischen den Einmündungen Im Schiffellland und Heinrich-Imbusch-Straße fiel er in einen Sekundenschlaf und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 59 jährigen Mannes aus Blieskastel kollidierte, der die Südstraße in Richtung Oststraße befuhr. Der Fahrer des Pkws wurde hierdurch schwer verletzt. Eine 60 jährige Frau aus St. Ingbert, die mit ihrem Pkw hinter dessen Pkw fuhr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr diesem auf. Sie wurde hierdurch ebenfalls schwer verletzt. An beiden Pkws entstand Totalschaden. Der Kühltransporter wurde erheblich im Frontbereich beschädigt. Der Fahrer des Kühlwagens stand unter alkoholischer Beeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Die Südstraße war zwecks Unfallaufnahme für einen Zeitraum von 2,5 Stunden vollgesperrt.

