Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Pkw entwendet und Unfall verursacht

Rastatt (ots)

Rastatt - Pkw entwendet und Unfall verursacht

Am Samstagabend entwendete ein 14 Jahre alter Jugendlicher einen Autoschlüssel aus einem mutmaßlich unverschlossen geparkten Pkw Mercedes. Kurz vor 2 Uhr am Sonntagmorgen kam er zurück, entwendete den Pkw und fuhr damit weg. Der Pkw-Besitzer wurde durch ein Ortungssystem informiert, dass sich sein Pkw in Bewegung gesetzt hatte. Durch die Ortung wurde bekannt, dass der schwarze Mercedes C-Klasse mit Rastatter Kennzeichen, in Baden-Baden, Ooser Bahnhofstraße, fuhr. Wenig später wurde der Mercedes von einer Polizeistreife in Rastatt, Badener Straße/Kehler Straße gesehen und nach kurzer Verfolgung aus den Augen verloren. Der Fahrer flüchtete stark beschleunigend mit einem höchst aggressiven Fahrstil. Gegen 02:30 Uhr nahm der Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit einer vorfahrtsberechtigen Polizeistreife die Vorfahrt. Die Polizeistreife fuhr nun mit Abstand hinterher, bis zur Straße "An der Bastion". Dort verunfallte der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit, in dem er gegen drei ordnungsgemäß geparkte Pkw prallte. Der Fahrer blieb unverletzt, seine jugendliche Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von 50.000 Euro. Der jugendliche Fahrer wurde widerstandslos festgenommen. Wegen der begangenen Delikte folgen Anzeigen quer durch das Strafgesetzbuch. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen den Eltern überstellt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Raserei des Jugendlichen gefährdet wurden oder die den schwarzen Mercedes haben fahren sehen, werden gebeten sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl, Telefon 07223 808470, in Verbindung zu setzen.

/AHim

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell