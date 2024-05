POL-OG: Kippenheim - Zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt - Korrektur

Gernsbach (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 21:30 Uhr auf der B462 in Gernsbach. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegen kommenden Fahrzeug. Der Unfallverursacher wurde hierbei schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Die 63-jährige Pkw-Fahrerin, die ordnungsgemäß in Richtung ...

