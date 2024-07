Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 12.-13.07.2024

Verkehrsunfallflucht in Bad Harzburg

Am Freitag, den 12.07.2024, im Zeitraum von 07:00-12:00 Uhr kommt es in der Straße Schlewecker Trift zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher anschließend von der Örtlichkeit entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hierbei wird ein am Straßenrand geparkter Pkw Tesla Model Y durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug im Bereich des vorderen, linken Kotflügels beschädigt. Der Schaden wird auf circa 4.000 Euro eingestuft. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ist eingeleitet worden. Wer Hinweise zum Verursacher oder Angaben zum Unfallhergang tätigen kann, wird gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

Verkehrsunfallflucht auf der B6

Am Freitag, den 12.07.2024, gegen 13:39 Uhr, kam es auf der B6 in Fahrtrichtung Goslar zu einem Verkehrsunfallgeschehen mit drei involvierten Pkw. Im Bereich der Auffahrt Harlingerode befand sich ein mutmaßlich dunkler Kleinwagen auf dem Beschleuniger. Laut Angaben eines Beteiligten ordnete sich dieser unmittelbar auf den Hauptfahrstreifen ein, sodass der Fahrzeugführer eines VWs gezwungen war, nach links auszuscheren. Beim Ausweichmanöver kollidierte er mit einem Pkw VW einer weiteren Verkehrsteilnehmerin, welche sich auf dem linken Fahrstreifen befand. Durch den Verkehrsunfallverursacher wurde die Fahrt fortgesetzt, ohne dass dieser seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachkommt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist eingeleitet worden. An den Pkw wird ein Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro angenommen. Bei sachdienlichen Angaben zum Verursacherfahrzeug werden Zeugen gebeten, sich beim PK Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322-55480 zu melden.

