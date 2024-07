POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 12.07.2024

Goslar (ots) - Im Kellergeschoss eines Einfamilienhauses in Langelsheim entstand am Donnerstagmorgen ein Brand. Gegen 9 Uhr war die Feuerwehr aufgrund des Feuers im Keller eines Hauses in der Straße Am Damm alarmiert worden. Augenscheinlich waren einige Speicher der Photovoltaik-Anlage in Brand geraten, wodurch dichter Rauch durch das Haus zog. Die Bewohner hatten das ...

mehr