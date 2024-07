Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.07.2024

Goslar (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Bad Harzburg sorgte am Mittwoch im Krankenhaus Goslar für zwei Polizeieinsätze.

Zunächst wurde die Polizei in der Nacht, gegen 4.20 Uhr, zum Goslarer Klinikum gerufen, da sich dort eine männliche Person gewaltsam Zutritt zur Notaufnahme verschaffen wollte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 23-Jährigen Bad Harzburger, der fortwährend üble Beschimpfungen von sich gab. Da der Mann nicht zu beruhigen war und sich zudem weigerte, das Gelände zu verlassen, wurde er zur Verhütung weiterer Straftaten dem Gewahrsam der Polizei Goslar zugeführt.

Nachdem der Mann am Vormittag aus dem Gewahrsam entlassen worden war, kam es gegen 11 Uhr zu einem weiteren Einsatz auf dem Klinikgelände, bei dem die Einsatzkräfte erneut auf den 23-Jährigen trafen. Dieser gebärdete sich in ähnlicher Weise, wie beim vorherigen Einsatz in der Nacht. Auch hier erging er sich in unflätigsten Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten sowie anwesendem Klinikpersonal. Weiterhin trat er nach den Einsatzkräften, beleidigte und bespuckte diese ebenso wie einen Rettungssanitäter.

Der 23- jährige Bad Harzburger wurde auf ärztliche Weisung einer psychiatrischen Klinik zugeführt. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren ein.

Das Geschehen wurde offensichtlich von einer Schaulustigen mit dem Mobiltelefon gefilmt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass eine unbefugt hergestellte oder verbreitete Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt und möglicherweise strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Hierzu zählt auch das Verbreiten solcher Bildaufnahmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell