Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 10.07.2024

E - Scooter Fahrer ohne Pflichtversicherung und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Bad Harzburg. Am Mittwoch den 10.07.2024, gegen 02.35 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des PK Bad Harzburg der Fahrer eines E-Scooter überprüft. Im Rahmen der Überprüfung wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein aktueller Versicherungsschutz besteht. Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen wurde bei dem 25jährigen Goslarer eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. In weiterer Folge wurde ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem "Elektrokleinstfahrzeug" wurde untersagt.

Person wirft Messer und Stein auf von einer Brücke auf die Bundesstraße 4

Bad Harzburg. Ein 28jähriger Bad Harzburger warf aus bisher ungeklärten Gründen einen Stein und ein Messer von einer Fußgängerbrücke auf die Fahrbahn der B 4. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, den 09.07.2024, gegen 19.49 Uhr. Hinsichtlich der Gefährdungslage suchte die Polizei Bad Harzburg mit mehreren Einsatzfahrzeugen die bereits mehrfach, polizeilich in Erscheinung getretene Person im Stadtgebiet von Bad Harzburg. Diese Fahndung endete nach kurzer Zeit mit der Festnahme des Mannes. Hinsichtlich seines weiterhin auffälligen und aggressiven Verhaltens wurde er mittels richterlicher Anordnung einer psychatrischen Einrichtung zugeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden parallel eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen dieses Vorfalls und / oder nach möglichen geschädigten Fahrzeugführern, welche zum Tatzeitpunkt die Bundesstraße 4 in der Ortslage Bad Harzburg befahren haben.

Verkehrsunfallflucht in Bad Harzburg

Am 09.07.2024 - in der Zeit von 15.30 Uhr bis 15.45 Uhr - wurde ein PKW in der Ilsenburger Straße beschädigt. In ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein bisher unbekanntes Fahrzeug den linken Außenspiegel eines grauen PKW abgefahren hatte. Das beschädigte Fahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt verkehrsgerecht geparkt am Fahrbahnrand der Ilsenburger Straße. Es entstand ein Schaden von ca. 100,- EUR. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

