POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 09.07.2024

Goslar (ots) - Sachbeschädigung an Kfz 07.07.2024, 18:00 Uhr In der Lindenallee in Bilderlahe kam es durch einen unbekannten Täter zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Verkehrsunfall 08.07.2024, 14:45 Uhr Ein 81-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Seesen verlässt in der Jacobsonstraße sein Grundstück nach rechts in Richtung der Bismarckstraße. Hierbei übersieht er eine ...

mehr