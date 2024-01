Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Fahrzeug festgefahren-Zeugin gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 06.01.2024 wurde ein festgefahrener Pkw Chevrolet Blazer im Bereich des Schützenvereins Bobenheim-Roxheim in einem Feld neben dem "Eckbach" gemeldet. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, wie es hierzu kam und wer verantwortlich ist. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass am 06.01.24, gegen 10 Uhr, eine bislang unbekannte Frau mit einem Mann, welcher sich an dem Fahrzeug befunden hat, geredet haben soll. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell