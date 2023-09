Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunken an Fahrzeug gestoßen

Böhl-Iggelheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete am vergangenen Montag gegen 22:00 Uhr einen Fahrradfahrer, der kurz zuvor in der Straße Am Neugraben an einen dort geparkten Pkw gefahren sei und nun schwankend davonlaufe. Durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt konnte der 59-jährige Radfahrer aus Böhl-Iggelheim angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier konnte beim ihm deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein noch vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Den 59-jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell