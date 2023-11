POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots) - 37154 Northeim, "Harztor-Kreuzung", 18.11.2023, 18:45 Uhr, Northeim (Gro) Am Samstag, den 18 November 2023, gegen 18:45 Uhr, kam ein 74-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte an der "Harztor-Kreuzung" gegen die dortige Lichtzeichenanlage. Am Pkw und an der Lichtzeichenanlage entstand Sachschaden von insgesamt 8.500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

