POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Uslar (ots) - Uslar (La) - Bislang unbekannte Täter versuchten am Freitag, den 17.11.2023, ca. zwischen 07.40 Uhr und 15.30 Uhr, zwei E-Bikes aus einem Fahrradunterstand des Gymnasiums Uslar in der Kurt-Zimmermann-Straße zu entwenden. Der Versuch misslang, sodass lediglich Sachschaden an den Fahrradschlössern verursacht wurde. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Uslar (Tel.: 05571-80060) in ...

