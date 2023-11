Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigungen an PKW durch Zerstechen von Reifen

Uslar (ots)

Uslar (La) - In der Nacht von Freitag, den 17.11.2023, auf Samstag, den 18.11.2023, zwischen 04.00 Uhr und 04.30 Uhr, wurden im Bereich der Gustav-Fischer-Straße und des Allerhäuser Wegs insgesamt sechs PKW beschädigt. An allen sechs PKW wurden Reifen durch unbekannte Täter mittels eines unbekannten Werkzeugs zerstochen. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Uslar (Tel.: 05571-80060) in Verbindung zu setzen.

