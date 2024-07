Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg

Goslar (ots)

Sachbeschädigung durch Feuer in Immenrode:

In Immenrode, Weddinger Straße geriet am 07.07.2024 gegen 02:23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache eine blaue Tonne in Brand. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die blaue Tonne wurde bei dem Brand stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf circa 150,00EUR. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Vienenburg:

Am Samstag, den 06.07.2024, gegen 18:28 Uhr befuhr ein 17-jähriger Vienenburger mit seinem Leichtkraftrad in Vienenburg die Bismarckstraße in Richtung Harzburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 17-jährige mit seinem Leichtkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich dabei leicht. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde der Leichtkraftradfahrer in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden am Leichtkraftrad.

Bei dem Unfall entstand eine Ölspur, die durch die Feuerwehr beseitigt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell