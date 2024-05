Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb flüchtet und kommt schließlich zurück

Weimar (ots)

Am Mittwochabend meldeten Mitarbeiter eines Supermarktes in Weimar- Nord einen Ladendieb. Dieser wurde beim Befüllen seines Rucksackes beobachtet und nach dem Passieren der Kassenzone angesprochen. Hier kam es zu einem Gerangel, in dessen Folge der Dieb flüchtete. Seinen Rucksack ließ er allerdings zurück. Kurze Zeit später kehrte der 45jährige Weimarer zum Tatort zurück, sicherlich wollte er seinen Rucksack zurück. So konnten durch die Beamten vor Ort seine Personalien festgestellt und ihm der Tatvorwurf des versuchten räuberischen Diebstahls gemacht werden. Sein Diebesgut, Lebensmittel im Wert von knapp 25 Euro, wurde an den Markt zurückgegeben.

