POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar für den Bereich Goslar und Langelsheim für die Zeit von Freitag, 05.07.2024, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 07.07.2024, 12:00 Uhr

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht, Wilhelm-Busch-Straße in 38723 Seesen In der Nacht vom 06.07.2024 auf den 07.07.2024, zwischen 20:50 Uhr und 02:15 Uhr, befährt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Wilhelm-Busch-Straße in Richtung Katelnburgstraße und kollidiert hierbei aus bislang unbekannter Ursache mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparktem PKW. In Folge der Kollision entsteht bei dem geparkten PKW ...

mehr