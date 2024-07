POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.07.2024

Goslar (ots) - Geldbörsendiebstahl im Lebensmittelmarkt Am Donnerstag, den 04.07.2024, erstattete eine 80-jährige Seesenerin Anzeige wegen Diebstahls ihrer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt in der Braunschweiger Straße, in Seesen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich aus ihrer Handtasche. Die Handtasche befand sich bei der Tatbegehung am ...

