Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 05.07.2024

Goslar (ots)

Geldbörsendiebstahl im Lebensmittelmarkt Am Donnerstag, den 04.07.2024, erstattete eine 80-jährige Seesenerin Anzeige wegen Diebstahls ihrer Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt in der Braunschweiger Straße, in Seesen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete die Geldbörse mit Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich aus ihrer Handtasche. Die Handtasche befand sich bei der Tatbegehung am Einkaufswagen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Deshalb ergeht nochmals der ausdrückliche Hinweis der Polizei: Lassen Sie ihre Hand- und Umhängetaschen nie unbeaufsichtigt in Einkaufswagen oder -Körben. Bitte tragen Sie Taschen mit Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. Tragen Sie Zahlungskarte und PIN, wenn nicht anders möglich, getrennt voneinander in unterschiedlichen Taschen. Darüber hinaus seien Sie achtsam, wenn sie vermeintlich angerempelt oder von fremden Personen in ein Gespräch verwickelt werden. Dies könnte ein Trick sein, um an Ihre Zahlungsmittel zu gelangen.

Verkehrsunfallflucht am Seesener Krankenhaus Am Donnerstagvormittag, zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr, befährt ein unbekannter Pkw-Führer den Parkplatz des Seesener Krankenhauses, in der Karl-Herold-Straße, und beschädigt dabei, aus bislang unbekannter Ursache, einen dortigen Metallkasten einer Verkehrsinsel. Anschließend entfernte sich der / die Verkehrsteilnehmer(-in) unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Verkehrsunfallflucht im Parkhaus

Eine weitere Verkehrsunfallflucht wurde ebenfalls am 04.07.2024, im Zeitraum von 15:20 Uhr - 17:00 Uhr, begangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein / eine unbekannte(-r) Verkehrsteilnehmer(-in) beim Ausparken aus einer Parklücke, im Parkhaus, in der Bahnhofstraße, in 38723 Seesen, den linksseitigen Außenspiegel des Pkw eines 69-jährigen Seeseners. Anstelle seinen bzw. ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte(-r) nachzukommen entfernte sich der / die Verursacher(-in) von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe wird auf ca. 500,00 EUR geschätzt. Mögliche Augenzeugen werden gebeten Hinweise an die örtlich zuständige Polizeidienststelle, unter der telef. Erreichbarkeit 05381-9440, zu tätigen.

i.A. Schneider, PKin

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell