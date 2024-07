POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 03.07.2024

Goslar (ots) - Diebstahl von Dieselkraftstoff: In der Zeit von Donnerstag, den 27. Juni 2024, 17.00 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 01 Juli 2024, 07.00 Uhr, wurde Dieselkraftstoff aus einem in der Straße Am Zauberberg parkenden Lkw Scania entwendet. Der oder die bislang unbekannte/n Täter öffneten gewaltsam den Tankdeckel und holten darüber ca. 350 Liter Kraftstoff aus dem Tank. Zeugen, die Hinweise geben ...

