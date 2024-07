Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 03.07.2024

Goslar (ots)

Am Sonntagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen.

Gegen 1.30 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung einen VW Golf, der mit offensichtlich deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch die Goslarer Innenstadt fuhr.

Der 26-jährige Fahrer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Bismarckstraße und Hildesheimer Straße in Richtung Baßgeige fort. In einer Rechtskurve der Bornhardtstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Hierbei beschädigte er eine Straßenlaterne und Betonelemente des dortigen Baustoffhandels, bevor er vor dem Gebäude zum Stehen kam. Der 26-jährige versuchte vom Unfallort zu flüchten, wurde aber im Nahbereich vorläufig festgenommen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille, zudem besitzt der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Er sowie seine 41-jährige Beifahrerin klagten über Schmerzen und wurden jeweils einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

Gegen den 26-Jährigen wurden diverse Verfahren eingeleitet.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Golffahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05321) 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

+++

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mann nach einem Einbruch in der Goslarer Innenstadt durch die Polizei festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte unerkannt entkommen.

Gegen 22:40 Uhr war ein 21- jähriger Mann in das Gebäude des Landkreises in der Klubgartenstraße eingedrungen und hatte diverse Räume durchwühlt, ohne jedoch Diebesgut zu erlangen. Als er gegen 23:30 Uhr versuchte, in eine Schule in der Schilderstraße einzusteigen, wurde er von einer aufmerksamen Anwohnerin beobachtet, die die Polizei rief. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin, konnte aber im Nahbereich von der Polizei festgenommen werden.

Bei den Taten wurde der Verdächtige von einem Komplizen begleitet, der jedoch unerkannt entkommen konnte.

Der Festgenommene, der ohne festen Wohnsitz ist, räumte die Taten ein und wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Hinweise zu den Einbrüchen oder möglichen weiteren Taten sowie zum flüchtigen Mittäter nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Am Dienstagmittag kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Brand einer Gartenlaube in Liebenburg.

Ein 56- jähriger aus Liebenburg verursacht durch handwerkliche Tätigkeiten eine Verpuffung, die seine Gartenlaube in der der Breslauer Straße in Brand setzte. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Liebenburg gelöscht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 7500 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandverursachung ein.

+++

Am frühen Mittwochmorgen kam es gegen 01:20 Uhr zu volksverhetzenden Gesängen im Festzelt des Schützenfestes in Goslar.

Fünf Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren aus dem Landkreis Goslar hatten einen Gesang mit volksverhetzendem Inhalt angestimmt. Zu diesem Zeitpunkt war die Musik im Festzelt bereits ausgeschaltet, das Festzelt aber noch gut besucht.

Die Personen wurden durch die Polizei vom Festplatz begleitet. Alle erhielten einen Platzverweis für die gesamte Dauer des Schützenfestes. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell