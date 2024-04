POL-E: Essen: 84-jährige nach Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 1. Juli vergangenen Jahres stahl eine unbekannte Frau künstliche Fingernägel aus einer Drogerie am Hauptbahnhof. Die Polizei sucht mit Fotos nach der Unbekannten. Gegen 18:40 Uhr zog die bislang unbekannte Tatverdächtige die Fingernägel aus einem Regal und steckte diese in ihre Tasche. Anschließend verließ sie den Laden, ohne ...

