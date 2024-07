Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 02.07.2024

Goslar (ots)

Am 01.07.2024 gegen 21:00 Uhr meldet ein 68jähriger Anzeigeerstatter der Polizei Seesen eine Erpressung zu seinem Nachteil. Ein zur Zeit unbekannter Täter hatte sich über WhatsApp beim Anzeigeerstatter gemeldet und sich als Verwandter ausgegeben. Im Chat äußerte dieser, dass er durch Unbekannte bedroht und festgehalten werde. Durch Zahlung von 1000,- Euro würde der Täter den Verwandten gehen lassen. Im Gespräch kann der 68jährige den Sachverhalt durchschauen und beendet das Gespräch. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Am 01.07.2024 meldet ein 43jähriger Gandersheimer eine Verkehrsunfallflucht am Bahnhofsplatz in Seesen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit Fahrrad, touchiert den auf Höhe Bahnhofsplatz 8 abgestellten PKW des Geschädigten und verursacht Sachschaden. Es entstehen diverse Kratzspuren. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Verursacher entfernt sich anschließend in unbekannte Richtung und kümmert sich nicht um die Schadensregulierung. Genauer Tatzeitraum ist vom 27.06.24 08:00 Uhr bis zum 28.06.24 11:00 Uhr. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Im Tatzeitraum vom 28.06.24 13:00 Uhr bis 01.07.24 07:00 Uhr durchtrennten unbekannte Täter einen 1,8 m hohen Maschendrahtzaun eines in Münchehof, in der Kirchberger Straße befindlichen Firmengeländes und betraten widerrechtlich das Grundstück. Anschließend entwendeten die Täter einen Baggerstemmhammer von einer auf dem Gelände befindlichen Baustelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 8000,- Euro. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden weiterhin Hebelspuren auf der rückwärtigen Seite des Eingangstores und die mißbräuchliche Benutzung eines Baggers festgestellt. Vor Ort fand eine intensive Spurensuche statt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell