Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.06.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfall aufgrund akuter Übermüdung Am Samstag, den 29.06.2024, gegen 06:30 Uhr befährt ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Clausthal-Zellerfeld mit seinem Pkw Mercedes-Benz mit GS-Zulassung die Bundesstraße 498 aus Richtung Goslar kommend in Richtung Altenau. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kommt er in Folge von akuter Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der dortig befindlichen Leitplanke. Durch den Verkehrsunfall entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 37.000 Euro. Der Alleinbeteiligte bleibt beim Unfall glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Vorwurfes der Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315c StGB wird die Fahrerlaubnis des Unfallverursachers zur Vorbereitung der Einziehung beschlagnahmt. Der verunfallte Pkw ist nicht mehr fahrbereit und wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Versuchter Diebstahl aus Oldtimer

Im Zeitraum von Freitag, dem 28.06.2024, 19:00 Uhr bis Samstag, den 29.06.2024, 11:00 Uhr versucht ein bislang unbekannter Täter sich mit einem bislang unbekannten Werkzeug Zugang zu einem in der Galgheitstraße, in 38642 Goslar, OT Oker, im öffentlichen Verkehrsraum geparkten Oldtimer BMW mit GS-Zulassung zu verschaffen. Durch die Tathandlung entsteht am Pkw Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Zeugen, welche Hinweise zu Tathandlung oder Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321-339 0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 29.06.2024, um 14:25 Uhr befährt ein weißer Mercedes Benz mit L-Zulassung die Straße Paradiesgrund in Fahrtrichtung Schützenallee, in 38642 Goslar. Beim Vorbeifahren touchiert er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW mit GS-Zulassung. Der verantwortliche Fahrzeugführer setzt trotz des Zusammenstoßes der Fahrzeuge seine Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entsteht Sachschaden in Höhe von circa 250 EUR. Hinweise zum Unfallverursacher liegen vor. Zeugen, welche weitere Hinweise zum Verkehrsunfallverursacher geben können werden gebeten sich bei der Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321-339 0 zu melden.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am Samstag, den 29.06.2024, um 19:30 Uhr wird im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit ein 42-jähriger Goslarer auf einem sog. E-Scooter in der Messingstraße, in 38642 Goslar, OT Oker, festgestellt. Bei der folgenden, allgemeinen Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass dieser seinen E-Scooter ohne erforderliche Pflichtversicherung führt. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

