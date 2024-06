Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall

Goslar (ots)

Verkehrsunfallfluch:

Am 28.06.2024, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, auf der Lautenthaler Straße in Fahrtrichtung Stadtzentrum, den dort ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor seine Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall:

Am 28.06.2024, gegen 15:30 Uhr, befuhr der am späteren Verkehrsunfall beteiligte Fahrzeugführer, die Straße An der Landesbahn und beabsichtigte im Folgenden, den Kreuzungsbereich der Bismarckstraße zu passieren. Im Verlauf seiner Überquerung übersah dieser dann die auf der Bismarckstraße vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin. Folglich kam es zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge, wobei sich die Vorfahrtsberechtigte leicht verletzte. Zudem entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

