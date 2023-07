Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Wohnmobil

Niederorschel (ots)

Am Freitag, den 28.07.2023 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Rüdigershagen und Hüpstedt. Ein 40jähriger Eichsfelder fuhr mit seinem Pkw BMW von Rüdigershagen kommend in Richtung Hüpstedt. Er setzte zum Überholen eines Lkw an, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Wohnmobil und es kam in der Folge zum seitlichen Zusammenstoß. Der 60jährige Fahrer des Wohnmobils erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden beziffern wir mit etwa 15000 Euro.

