Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer

Nordhausen (ots)

Am Freitag, gegen 21:15 Uhr, führten die Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem 28-jährigen Fahrzeugführer in der Hesseröder Straße in Nordhausen durch. Bei diesem bestand der Verdacht eines möglichen Konsums von Betäubungsmitteln. Der nachfolgende Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffe Cannabis und Amphetamin/Methamphetamin. Anschließend wurde eine Blutentnahme mit dem Fahrzeugführer im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin konnten im PKW Betäubungsmittel in Form von Cannabis aufgefunden werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 28-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Am Samstag führten die Polizeibeamten des Inspektionsdienst Nordhausen einige Verkehrskontrollen durch. Gegen 23:50 Uhr wurde die Fahrtüchtigkeit eines 21-jährigen Mercedesfahrers in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen überprüft. Auch bei diesem Fahrzeugführer bestand der Verdacht eines Konsums von Betäubungsmitteln. Der nachfolgende Drogenvortest reagierte ebenfalls positiv auf die Stoffe Cannabis und Amphetamin/Methamphetamin. Anschließend wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin konnten im PKW Betäubungsmittel in Form von Cannabis aufgefunden werden. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 21-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

